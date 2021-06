W Australii odkryto szczątki gigantycznego krokodyla

​Gunggamarandu maunala to nowo zidentyfikowany gatunek pradawnego krokodyla. Na podstawie dużej, niekompletnej czaszki znalezionej w Queensland stwierdzono, że to największy wymarły gatunek krokodyla.

Zdjęcie Gunggamarandu maunala / materiały prasowe

Gunggamarandu maunala żył między 2 a 5 mln lat temu na terenach dzisiejszego południowo-wschodniego Queensland w Australii. Należy on do Tomistominae, podrodziny krokodyli, która obejmuje tylko jeden żywy gatunek - fałszywego ghariala (Tomistoma schlegelii).

- Fałszywy gharial jest ograniczony do Półwyspu Malajskiego i części Indonezji - powiedział Jorgo Ristevski ze Szkoły Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Queensland.



Gunggamarandu maunala jest jednym z największych krokodyli, jakie kiedykolwiek zamieszkiwały Australię.



- W tej chwili trudno jest oszacować dokładny rozmiar Gunggamarandu maunala, ponieważ wszystko, co mamy, to tył czaszki - ale był duży. Szacujemy, że czaszka miała co najmniej 80 cm długości, a w oparciu o porównania z żyjącymi krokodylami, wskazuje to na całkowitą długość ciała około 7 m. To sugeruje, że Gunggamarandu maunala był na równi z krokodylem różańcowym, największym znanym gatunkiem krokodyla - dodał Ristevski.



Częściowa czaszka Gunggamarandu maunala została odkopana w regionie Darling Downs w XIX wieku. Ma ona unikalną kombinację cech, które odróżniają ją od innych krokodyli.



- Wykonaliśmy tomografię komputerową czaszki i na tej podstawie byliśmy w stanie cyfrowo zrekonstruować jamę mózgową, co pomogło nam odkryć dodatkowe szczegóły anatomii tego zwierzęcia. Z wyjątkiem Antarktydy, Australia była jedynym kontynentem bez kopalnych dowodów na istnienie podrodziny Tomistominae - wyjaśnił Ristevski.



Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie "Scientific Reports".