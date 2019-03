Naukowcy z Uniwersytetu Bari Aldo Moro opisali pierwszą rafę koralową we Włoszech. Rozciąga się ona na 2,5 km wzdłuż włoskiego wybrzeża Morza Adriatyckiego, w pobliżu popularnej turystycznej miejscowości Monopoli w Apulii.

Zdjęcie Zdjęcie nowo odkrytej rafy koralowej /materiały prasowe

Rafa znajduje się na głębokości od 30 do 55 m i jest znana jako ekosystem mezofotyczny, co oznacza, że istnieje w warunkach słabego oświetlenia.



Większość raf koralowych, szczególnie tych w nasłonecznionych tropikach, uzyskuje swoją energię i składniki odżywcze poprzez symbiotyczną relację z fotosyntetycznymi algami, które produkują pokarm za pomocą światła. W mrocznych głębinach Adriatyku, włoska rafa nie ma takiego komfortu.



Włoska rafa koralowa składa się z niesymbiotycznych korali madreporowych, które pozyskują pożywienie z zawieszonej w wodzie materii organicznej. Wyjaśnia to także, dlaczego włoska rafa nie ma tak intensywnych kolorów jak Wielka Rafa Koralowa i inne tropikalne rafy, w których pigment koralowców pochodzi z glonów.



Ze względu na swoje niezwykłe cechy, naukowcy twierdzą, że rafa powinna być uważana za "wyjątkowe środowisko". Większość raf koralowych liczy mniej niż 10 000 lat i zajmuje zaledwie 0,1 proc. powierzchni światowych oceanów. Rafy koralowe stanowią jednak dom dla co najmniej 25 proc. wszystkich morskich gatunków.