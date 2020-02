Trzmiele wyginą przez zmiany klimatu?

​Zmiany klimatu mogą okazać się śmiertelne dla trzmieli. To z kolei zła wiadomość dla nas wszystkich.

Zdjęcie Światowa populacja trzmieli jest zagrożona /123RF/PICSEL

Nowe badania wykazały, że zmiany klimatu w połączeniu z innymi istniejącymi zagrożeniami, spowodują ogromne straty populacyjne w ponad 250 gatunkach trzmieli. Owady nie będą w stanie przystosować się wystarczająco szybko do stale rosnących temperatur.

Prace opublikowane w "Science" wykazały, że prawdopodobieństwo przeżycia trzmieli w dowolnym miejscu w Europie i Ameryce Północnej spadło o 30 proc. od lat 70. ubiegłego wieku. Zdaniem naukowców, ten wskaźnik strat jest "zgodny z masowym wymieraniem".



- Byliśmy zaskoczeni, jak wiele zmian klimatycznych spowodowało już w populacji trzmieli. Nasze ustalenia sugerują, że znacznie większe spadki są prawdopodobne, jeżeli zmiany klimatu przyspiesza w kolejnych latach. To oznacza, że potrzebujemy znacznych wysiłków w celu ograniczenia globalnego ocieplenia, jeżeli chcemy zachować różnorodność trzmieli - powiedział dr Tim Newbold z Centrum Badań nad Różnorodnością Biologiczną i Środowiskiem UCL.



Uczeni zbadali dane dotyczące 66 gatunków trzmieli w Ameryce Północnej i Europie w latach 1900-2015. Dane zostały następnie połączone z informacjami na temat zmian temperatury i tolerancji różnych gatunków na te fluktuacje. Zaobserwowano niepokojący trend: populacje zanikają znacznie szybciej na obszarach, w których temperatury rosły.



W niektórych częściach Europy Środkowej coraz częściej występują ekstremalnie ciepłe lata. Badania pokazują, że wzrost temperatury jest wyraźnie skorelowany ze spadkami trzmieli w niektórych krajach Europy Środkowej, zwłaszcza w Słowenii. Z kolei temperatura we Włoszech pozostaje względnie stabilna, podobnie jak liczba trzmieli w tym kraju.



Zmiany klimatu nie są jedynym zagrożeniem dla trzmieli. Wykazano, że spadki populacji tych owadów są powiązane z szeregiem przyczyn, w tym nierozważnym stosowaniem pestycydów, chorobami i niszczeniem siedlisk. Nie jest to dobra wiadomość dla ludzi. Ponad 1/3 światowych upraw spożywczych jest zależna od zwierząt zapylających. Oznacza to, że jedno na trzy ukąszenia każdego owocu i warzywa, które jemy, jest możliwe z powodu zwierząt zapylających, takich jak motyle, ptaki, nietoperze, chrząszcze i pszczoły.