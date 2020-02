To niezwykłe zwierzę ma "szósty palec"

Palczak madagaskarski, zwany także aj-aj, jest jednym z najdziwniejszych stworzeń na świecie. Jest największym znanym nocnym naczelnym, obdarzonym nietypowymi cechami. Ma uszy jak nietoperz i stale rosnące siekacze gryzoni - żaden innych naczelny nie może się nimi pochwalić.

Zdjęcie To najdziwniejszy gatunek wśród naczelnych /123RF/PICSEL

Aj-aj jest najbardziej znany ze swoich długich i wąskich palców. Są one tak długie, że dłoń zwierzęcia stanowi ok. 41 proc. całkowitej długości kończyny przedniej. Palczaki madagaskarskie mają także wysoce wyspecjalizowane, wyjątkowo długie palce środkowe, które wykorzystują do znajdowania pożywienia. "Stukają" nimi o drewno, aby wytworzyć specjalny efekt akustyczny i namierzyć larwy. Następnie wyławiają je z niezwykłą zręcznością, ponieważ palcami mogą obracać jak ramiona.



Naukowcy odkryli niedawno kolejną wyjątkową cechę wśród palczaków madagaskarskich - szósty palec u każdej dłoni.Tzw. pseudokciuk to struktura na każdym nadgarstku zbudowana z kości i chrząstek, która wyewoluowała, aby pomóc zwierzęciu ściskać gałęzie podczas wspinania się między drzewami.



Uczeni przeanalizowali sześć dorosłych zwierząt i jednego osobnika młodocianego. Po ich śmierci przeprowadzono autopsje w celu analizy anatomii ręki i nadgarstka. Odkrycie dodatkowego palca było dość przypadkowe. Naukowcy po prześledzeniu przebiegu ścięgna jednego z mięśni przedramienia, odkryli, że rozdziela się ono w dwie strony. Mniejszy fragment dociera do dziwnej małej struktury w pobliżu kciuka. W ten sposób naukowcy trafili na małą kość i jej chrzęstne przedłużenie. Tak natrafiono na pseudokciuk.



Niezwykłe jest to, że żaden biolog wcześniej nie zauważył pseudokciuka. Mogło to wynikać z faktu, że jest on osadzony w mięsistej części dłoni i łatwo go przeoczyć. Co ciekawe, pseudokciuk zasadniczo porusza się w taki sam sposób, co prawdziwy kciuk.



Nie ma pewności, po co dokładnie wykształcił się pseudokciuk, ale jako forma wyższej specjalizacji kości dłoni.