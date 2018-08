Maratus volans to gatunek pająka z rodziny skakunowatych, który ma tęczowy odwłok. W przeciwieństwie do większości pajęczaków, gatunek ten jest w stanie rozróżniać barwy. Teraz naukowcy chą wiedzieć, czy zdolność ta obejmuje także pająki z rodziny pogońcowatych.

Zdjęcie Pająki z rodziny pogońcowatych widzą zielony kolor /123RF/PICSEL

Okazuje się, że pająki z rodziny pogońcowatych są w stanie postrzegać jeden kolor - zielony.



W przeciwieństwie do ludzi, u których występuje trichromatyzm (widzenie za pomocą trzech rodzajów komórek receptorowych), pogońcowate mają wizję dichromatyczną. Oznacza to, że te zwierzęta są w stanie dostrzec tylko światło zielone i ultrafioletowe. Do takich wniosków doszedł prof. George Uetz z Uniwersytetu w Cincinnati, który od wielu lat prowadzi badania na pająkach.



- Odkryliśmy, że dla pająków intensywność ma większe znaczenie niż kolor. Ma to dużo sensu, ponieważ kiedy pająki wychodzą na drzewa na początku sezonu, zazwyczaj nie ma jeszcze liści, więc istnieje szerokie spektrum światła. Ale wraz z postępem pór roku, pojawiają się liście i wszystko staje się zielone, a pająki muszą rozpoznawać kontrast na tle wielu barw - powiedział Uetz.



To oznacza, że zdolność postrzegania zieleni przez pająki ma sens i służy konkretnemu ewolucyjnemu celowi.