Tajemniczy ssak, który żył wśród dinozaurów

​Naukowcy odkryli skamieniałe szczątki dziwnego stworzenia, które przemierzało Ziemię w odległej przeszłości. Nazwano je Adaltherium i uważa się, że stanowi ważny element układanki dotyczącej wczesnej ewolucji ssaków na półkuli południowej.

Zdjęcie Adaltherium /materiały prasowe

Skamieniałość Adaltherium liczy 66 mln lat, ale zapewnia wgląd w historię ewolucji ssaków na starożytnym superkontynencie znanym jako Gondwana.

Gondwana podzieliła się na Afrykę, Amerykę Południową, Australię, Antarktydę i subkontynent indyjski, wraz z Półwyspem Arabskim. Nazwa Adaltherium oznacza "zwariowaną bestię", a odkryte skamieniałości zawierają kompletny i bardzo dobrze zachowany szkielet. Jest to najbardziej kompletny szkielet ssaka, jaki został odkryty na półkuli południowej sprzed wyginięcia dinozaurów.



Adaltherium jest olbrzymim krewniakiem ssaków wielkości myszy, które żyły w okresie kredy. Niektóre z dziwnych cech odnotowanych w szkielecie to więcej kręgów klatki piersiowej niż u większości ssaków, muskularne kończyny tylne o szerokim rozstawie (jak współczesne krokodyle) oraz przednie kończyny przystosowane do sprintu. Przednie zęby Adaltherium przypominają zęby królika, natomiast trzonowce są niepodobne do zębów wszystkich innych ssaków żyjących i wymarłych.



Adaltherium było mniej więcej wielkości współczesnego oposa i żyło wśród dinozaurów i gigantycznych krokodyli pod koniec kredy na Madagaskarze. Zwierzę należało do wymarłej grupy ssaków znanych jako Gondwanatery.