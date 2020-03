​Starożytne organizmy przypominające paprocie, należące do rzędu Rangeomorpha mogły nie być tak samotne, jak nam się wydawało. Włókna odkryte w liczących 0,5 mld lat skałach w Nowej Funlandii sugerują, że skupiska tych wczesnych organizmów mogły tworzyć cienką sieć.

Zdjęcie Pierwsze zwierzęta na Ziemi mogły tworzyć rozbudowane sieci /materiały prasowe

Niestety, nie jest jasne, jaką rolę mogła odgrywać nowo odkryta sieć. Naukowcy spekulują, że mogła pełnić rolę kotwicy, która zapobiega zmywaniu organizmu przez prądy morskie.



Paleontolodzy Alex Liu z Uniwersytetu Cambridge i Frnakie Dunn z Uniwersytetu w Bristolu przeanalizowali szeroką gamę skamieniałej sieci nici. Większość włókien miała zaledwie ułamek mm szerokości, a ich długość wahała się od kilku cm do prawie 40 cm. Gdyby nie niezwykły stan zachowania sieci w warstwach osadowych, można by je przeoczyć.



Co ciekawe, sieci różniły się w zależności od tego, w jaki sposób były skupione. Niektóre były małe, a inne tworzyły naprawdę rozbudowane sieci. Nie wiadomo jednak, jak zwierzęta z rzędu Rangeomorpha mogły wyglądać w całej okazałości. Naukowcy porównują je kształtem i wyglądem do współczesnych paproci.



To, jak się odżywiały, pozostaje tajemnicą, biorąc pod uwagę, że znamy jedynie szczątkowe informacje dotyczące ich anatomii. Organizmy z rzędu Rangeomorpha prawdopodobnie rozmnażały się bezpłciowo.