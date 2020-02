Tajemnicze stworzenie złowione w Nowym Jorku

Pewien rybak z Coney Island w Nowym Jorku złapał w sieć tajemnicze stworzenie. Naukowcy zastanawiają się, co to takiego.

Wideo z tajemniczym stworzeniem zostało wysłane na serwis TikTok przez użytkownika Natalie1526n i jak dotąd zgromadziło ponad 1,4 mln wyświetleń. Naukowcy zaczęli się zastanawiać, co to takiego - kałamarnica, a może nigdy wcześniej nie widziany gatunek zwierzęcia morskiego. Niektórzy sugerowali, że trochę przypomina Demogorgona ze "Stranger Things".



- To zwinięta manta. Jest to samiec, co widać po dużych walwach (elementach aparatu kopulacyjnego). Po bliższym przyjrzeniu widzę, że niektórzy zidentyfikowali go jako Raja eglanteria. To brzmi logicznie - powiedział James Maclaine, ichtiolog z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.



Raja eglanteria to gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rajowatych. Niektóre gatunki są poławiane w celach konsumpcyjnych, ale część może być niebezpieczna. Zwierzęta te są dość powszechne na większości wybrzeży Atlantyki i Zatoki Perskiej.