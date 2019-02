Internet obiegł krótki materiał wideo z Nowej Zelandii, na którym widać dziwne, małe stworzenia poruszające się na dłoni. Tim Clerke opublikował go an Facebooku z prośbą o pomoc w identyfikacji tych organizmów.

"Moja matka znalazła je dziś rano w kuchni. Jeden wciąż żyje. Ktoś wie, co to jest? Nikki jest przerażona i przez wiele tygodni będzie miała koszmary" - możemy przeczytać w treści opublikowanego posta.



Zespół entomologów z Biosecurity New Zealand zasugerował, że są to odnóża ciem. Być może reszta ciała została zjedzona przez kota.



"Coś (prawdopodobnie kot) niedawno zjadło ćmy, co może wyjaśniać dlaczego kilka odnóży nadal drgało" - powiedział rzecznik Biosecurity.



Sarah Tassell, kierowniczka New Zealand Arthropod Collection w Manaaki Whenua Landcare Research powiedziała, że ona także uważa "tajemnicze organizmy" za odnóża ciem. Jeżeli spojrzy się na nie pod odpowiednim kątem, to widać charakterystyczne odłosienie odnóży i znajdujące się na nich kolce.

Z kolei uczeni z Uniwersytetu Auckland twierdzą, że film jest mistyfikacją. Eric Edwards, ekspert od owadów, zauważył, że mogą to być larwy o charakterystycznym szczurzym ogonie, należące do niektórych gatunków z rodzaju Eristalini i Sericomyiini. Jednak po konsultacji ze współpracownikami także przychyla się do wyjaśnienia odnośnie odnóży ciem.