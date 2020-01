​W jaskini Kentucky znaleziono szczątki rekinów sprzed 330 mln lat. Naukowcy twierdzą, że to jak trafienie na brakujący fragment wielkiej układanki.

Zdjęcie Szczątki rekinów nie są powszechne w Kentucky - tu jeden ze współczesnych gatunków: żarłacz biały /123RF/PICSEL

Południowo-wschodni stan USA Kentucky nie jest znany z populacji rekinów. Ale 330 mln lat temu mogło być inaczej. Ekolog Rick Olson i paleontolog Rick Toomey natknęli się na niezwykłe skamieliny zachowane na ścianach jaskini podczas eksploracji Parku Narodowego Mammoth Cave w Kentucky w listopadzie 2019 r. Wśród nich były części dolnej szczęki rekina, chrząstki i zęby.

Zdjęcia skamielin rekinów zwróciły uwagę paleontologa z Maryland, Johna-Paula Hodnetta, który stwierdził, że należały one do gatunku rekina znanego jako Saivodus striatus. Oszacowano, że muszą mieć 330-340 mln lat.



- Większość skamielin rekinów, które odkryliśmy, pochodzą z warstw skał, które rozciągają się od Missouri do Wirginii, ale do tej pory nie udokumentowaliśmy tam obecności rekinów. To jak znalezienie brakującego elementu układanki na bardzo dużym obszarze - powiedział Hodnett.



Zdjęcie Malownicze Kentucky nie kojarzy się z prehistorycznymi rekinami / 123RF/PICSEL

Odnalezienie fragmentów szkieletu rekinów jest niezwykłe, ponieważ chrząstki rzadko przeobrażają się w skamieniałości. A ponieważ rekiny często wymieniają zęby w ciągu swojego życia, te części ich ciała spotyka się regularnie w różnych miejscach świata.



Od pierwszego odkrycia w Kentucky, zespół Hodnetta wrócił do jaskini i odkrył 100 dodatkowych fragmentów szczątków, w tym zęby i płetwy grzbietowe. Teraz uczeni mają zamiar je wszystkie oznaczyć i skatalogować.