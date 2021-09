Stworzono świecące rośliny - jaki jest ich cel?

Naukowcy z MIT stworzyli wcześniej rośliny, które mogą wysyłać sygnały elektryczne, gdy potrzebują wody czy szpinak wykorzystywany do wykrywania materiałów wybuchowych.

Eksperymentowano już ze świecącymi roślinami, ale uzyskiwane rezultaty nie powalały na kolana. Teraz naukowcy dokonali postępu dzięki zamianie enzymów lucyferazy i lucyferyny na materiały luminoforowe. Pochłaniają i magazynują one światło widzialne oraz ultrafioletowe, a następnie uwalniają je w postaci fosforescencji.



- Tworzenie oświetlenia za pomocą odnawialnej energii chemicznej żywych roślin to śmiały pomysł. Stanowi on fundamentalną zmianę w tym, jak myślimy o żywych roślinach i energii elektrycznej do oświetlenia - powiedziała Sheila Kennedy, główna autorka badania.



W tym przypadku zespół użył nanocząstek wykonanych z glinianu strontu jako luminoforu i pokrył je krzemionką, aby nie uszkodziły roślin. Wprowadza się je przez pory w liściach i gromadzą się w warstwie zwanej mezofilem.



Po wystawieniu na działanie światła słonecznego lub diod LED, rośliny zaczynają świecić na zielono. Zespół badawczy przetestował tę technikę na różnych roślinach, w tym rzeżusze, tytoniu, bazylii i stokrotkach, odkrywając, że już 10 sekund ekspozycji na niebieskie diody LED sprawia, że rośliny świecą nawet przez godzinę. Jak można było się spodziewać, światło jest najjaśniejsze w ciągu pierwszych kilku minut, a następnie przygasa w ciągu następnej godziny.



Światło było 10 razy jaśniejsze niż pierwsza generacja, a co najważniejsze, nanocząstki nie zaszkodziły normalnym funkcjom roślin, takim jak fotosynteza czy transpiracja.



Naukowcy mają nadzieję, że uda się stworzyć świecące rośliny, które będą wykorzystywane do pasywnego oświetlania ulic lub innych obszarów publicznych.

