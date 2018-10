Stworzono najdokładniejszą rekonstrukcję tyranozaura w historii

Zespól artystów i paleontologów spędził prawie rok, aby stworzyć najdokładniejszą rekonstrukcję tyranozaura w historii.

Zdjęcie Udało się stworzyć model tyranozaura dokładny jak nigdy wcześniej /materiały prasowe

Naukowcy zaczęli od podstaw, aby stworzyć typowego tyranozaura używając różnych cech pochodzących z wielu okazów. To podejście pozwoliło im zobrazować, jak wyglądałby przeciętny dinozaur Joe, przedzierający się mezozoiczną puszczę.



Rekonstrukcję stóp oparto na odciskach stóp znalezionych w osadach sięgających 65 mln lat. Chociaż stopy T-rexa były prawdopodobnie podobne pod względem kształtu do współczesnych ptaków drapieżnych, pazury prawdopodobnie zużywały się podczas chodzenia po ziemi.



Dzięki pomocy Scotta Hartmana, eksperta w dziedzinie odbudowy mięśni, naukowcy rekonstruowali każdy mięsień ciała dinozaura, warstwa po warstwie. Tym, co różni tyranozaura z przeszłych wyobrażeń, to grube i muskularne ramiona.



- Nikt dokładnie nie wie, do czego te ramiona były używane, czy też może nie spełniały żadnych funkcji. Wciąż jeszcze nie możemy tego rozszyfrować - powiedział Hartman.



Przeprowadzone symulacje wskazują, że tyranozaur prawdopodobnie miał teksturowaną skórę, pozbawioną piór, podobną do tych, którą możemy dzisiaj spotkać u krokodyli i waranów z Komodo.