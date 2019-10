Słyszał dziwne drapanie w uchu. Okazało się, że to pająk

Pewien mężczyzna poczuł drapanie w uchu i wkrótce odkrył, że odpowiada za nie pająk.

Zdjęcie Owady wchodzą do uszu częściej niż nam się wydaje /123RF/PICSEL

27-letni Liam Gomez z hrabstwa Kent w Anglii obudzil się z bólem ucha i zawrotami głowy. Nasmarował ucho oliwą z oliwek jako domowy lek na ból, a później wrócił do łóżka.



Wkrótce ból przerodził się w łaskotanie, choć najpierw pomyślał, że to efekt użytej oliwy. Szybko jednak okazało się, że za dolegliwości odpowiada zupełnie co innego, a dokładniej pająk.



- Kiedy obudziłem się kilka godzin później, nadal to czułem, ale słyszałem także cichy trzask, więc postanowiłem zbadać sprawę za pomocą wacika higienicznego - powiedział Gomez.



Wtedy właśnie część pająka wypełzła mu z ucha.



- Moją początkową reakcją była panika. Chciałem jak najszybciej wyciągnąć to coś z mojego ucha. Byłem przerażony, bo naprawdę nienawidzę pająków - dodał mężczyzna.



Gomez użył szpilki i bawełnianego wacika, aby wyciągnąć pająka z ucha. Policzył jego odnóża, by mieć pewność, że żadne nie zostało we wnętrzu ucha.



Po udanym zabiegu mężczyzna nie udał się do lekarza, by ten sprawdził, czy z jego uchem wszystko jest ok. Ma jednak nadzieję, że obejdzie się bez dalszych niespodzianek. O całym zdarzeniu podzielił się na Facebooku.



Przypadki owadów dostających się do ludzkich uszu są częstsze niż mogłoby się wydawać. lekarze usuwali wszelkiego rodzaju zwierzęta z uszu, w tym karaluchy, kleszcze i larwy muszek owocowych.