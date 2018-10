Ślimaki morskie markerem postępujących zmian klimatu

Międzynarodowy zespół naukowców postanowił przyjrzeć się jednemu z najmniejszych stworzeń oceanicznych, aby zrozumieć, w jaki sposób zmiany klimatu wpłyną na morskie ekosystemy.

Zdjęcie Porównanie rozmiaru ślimaków żyjących w dwóch różnych strefach (poniżej znajduje się okaz żyjący w zakwaszonej wodzie) /Fot. Ben Harvey /materiały prasowe

Ponieważ dwutlenek węgla przyczynia się do zmian klimatu, oceany na całym świecie ulegają coraz mocniejszemu zakwaszeniu, nieproporcjonalnie wpływając na szczególnie wrażliwe organizmy, takie jak ślimaki morskie z rodziny trytonów.



Organizmy zebrane w pobliżu wulkanicznych wycieków zawierających stężenie CO2 na poziomie podobnym do przewidywanych w przyszłości, okazały się mniejsze, uszkodzone i pozbawione pigmentu w porównaniu do nienaruszonych kuzynów znalezionych w regionach o niższym poziomie CO 2 . To rzuca nowe światło na konsekwencje postępujących zmian klimatycznych.



- Zakwaszenie oceanów stanowi poważne zagrożenie dla życia morskiego, działając jako czynnik stresowy dla wielu zwierząt morskich. Stwierdziliśmy, że zdolność ślimaków z rodziny trytonów do wytwarzania i utrzymywania ich muszli w dobrej kondycji było utrudnione przez zakwaszenie oceanu - powiedział Ben Harvey z Uniwersytetu w Tsukubie, jeden z autorów badań.



Zmiany klimatyczne oddziałują nie tylko na najmniejsze organizmy, ale na całą światową florę i faunę.