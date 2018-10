Ślimak uwięziony w bursztynie sprzed 99 milionów lat

Paleontolodzy znaleźli świetnie zachowanego prehistorycznego ślimaka zatopionego w bursztynie. Liczy on blisko 100 mln lat.

Zdjęcie To prawdopodobnie jeden z najlepiej zachowanych okazów prehistorycznych ślimaków /Fot. Cretaceous Research /materiały prasowe

Ślimaki zatopione w bursztynie znajduje się wyjątkowo rzadko. Okaz znaleziony w Mjanmie liczy ok. 99 mln lat, co znaczy, że pochodzi z okresu, w którym na Ziemi dominowały dinozaury z tyranozaurami na czele.



Jeden ze ślimaków z Mjanmy ma nienaruszoną skorupkę, a ponadto widać część jego tkanek miękkich. Prawdopodobnie są to przodkowie rodziny Cyclophoridae. Naukowcy nie są w stanie jednoznacznie zidentyfikować w jakim wieku były ślimaki, gdy zostały zatopione w bursztynie.



Bursztyn zawierający ślimaki z Mjanmy został kupiony od prywatnego kolekcjonera w 2016 r. Teraz znajduje się w kolekcji Instytutu Paleontologii Dexu w Chinach.