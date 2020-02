​Nowo zidentyfikowany gatunek ślimaka lądowego został odkryty w południowo-wschodniej części Brunei przez grupę naukowców-amatorów. Jego wrażliwość na suszę, ekstremalne temperatury i degradację lasów sprawiła, że nadano mu nazwę na cześć słynnej szwedzkiej aktywistki - Grety Thunberg.

Zdjęcie Craspedotropis gretathunbergae /materiały prasowe

Ślimak Craspedotropis gretathunbergae został odkryty przez uczestników Taxon Expeditions, firmy, która organizuje wyjazdy naukowe dla osób, które na co dzień nie zajmują się nauką. Na zwierzę trafiono w pobliżu ośrodka badawczego na północnym Borneo. Mięczaki znaleziono u podnóża stromego wzgórza wzdłuż brzegu rzeki. Charakteryzują się one wysoką spiralną stożkową skorupą.



"Nazwaliśmy ten gatunek na cześć Grety Thunberg, ponieważ mikroślimak z tropikalnych lasów deszczowych jest bardzo wrażliwy na susze i ekstremalne temperatury, które będą występować coraz częściej w miarę postępowania zmian klimatycznych" - czytaliśmy w raporcie naukowców.



Podczas zorganizowanej wyprawy odkryto ponad 25 gatunków ślimaków, ale może być ich aż 85. Takie wyprawy to niepowtarzalna szansa dla naukowców-amatorów na odkrycie różnorodności biologicznej na danym obszarze.



Co ciekawe, ta sama grupa naukowców znalazła w 2018 r. w Malezji chrząszcza wodnego, który został nazwany na cześć Leonarda DiCaprio (Grouvellinus leonardodicaprioi).