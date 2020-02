Skamieliny wodorostów sprzed miliarda lat

Naukowcy odkryli liczące miliard lat skamieliny zielonych alg. Mogą być one przodkiem wszystkich ziemskich roślin lądowych.

Zdjęcie Proterocladus antiquus /materiały prasowe

Nawet po tych wszystkich eonach, odkryte skamieliny wykazują cechy wspólne ze współczesnymi glonami. Reprezentują organizmy wielokomórkowe o rozgałęzionych strukturach, a nawet systemach korzeniowych.



Nowo odkryte algi zostały nazwane Proterocladus antiquus i są starsze od innego przedstawiciela rodziny Proterocladus liczącego 800 mln lat. Niewykluczone, że oba okazy należą do tego samego gatunku. To sugeruje, że wodorosty kwitły w oceanach jeszcze długo przed migracją roślin na ląd.



- Cała biosfera jest w dużej mierze zależna od roślin i glonów w odniesieniu do żywności oraz tlenu. Rośliny lądowe ewoluowały dopiero ok. 450 mln lat temu. Nasze badania pokazują, że zielone wodorosty ewoluowały nie później niż miliard lat temu, co przesuwa obecny rekord o 200 mln lat - powiedział paleontolog Shuhai Xiao.



Same skamieliny są małe, mają zaledwie kilka milimetrów długości. Zostały one znalezione w formacji Nanfen w prowincji Liaoning w północnych Chinach. Kiedy badano je pod mikroskopem, te delikatne, rozgałęzione formy wydawały się krystalicznie czyste.



Znaleziono starszą skamielinę glonów, gatunek Bangiomorpha, którego wiek jest szacowany na ok. 1,047 mld lat. Jest to jednak czerwony glon. Proterocladus antiquus jest wyjątkowy, gdyż jest glonem zielonym i rzuca nowe światło na ewolucję fotosyntezy.



Uważa się, że rośliny zielone pojawiły się między 2,5 mld a 635 mln lat temu. Ponieważ skamieliny roślin starożytnych są niezwykle rzadkie, zawężenie osi czasu było trudne. Naukowcy nie wiedzą, kiedy doszło do ewolucji roślin z organizmów jednokomórkowych.