​Wielu kierowców potrzebuje nawigacji, by dotrzeć do celu, ale rekinom wystarczy ziemskie pole magnetyczne. Nowe badania sugerują, że niektóre z tych ryb wykorzystują je do nawigacji po otwartych morzach. To zaskakujące odkrycie, a rekiny są kolejnymi zwierzętami, które nawigują za pomocą tajemniczego zmysłu magnetycznego.

Zdjęcie Rekiny wykorzystują zmysł magnetyczny do nawigacji /123RF/PICSEL

W 2005 roku naukowcy donieśli, że żarłacz biały przepłynął z RPA do Australii i z powrotem niemal w linii prostej - wyczyn, który skłonił niektórych do zaproponowania, że zwierzęta te polegały na magnetycznym zmyśle do nawigacji.

Co najmniej od lat 70. XX wieku naukowcy podejrzewali, że ryby z podgromady spodoustych, obejmującej rekiny, płaszczki, raje i ryby piły, mogą wykrywać ziemskie pole magnetyczne. Nikt jednak nie wykazał, że rekiny używają tych pól do lokalizacji siebie lub nawigacji. Zespół Bryana Kellera, ekologa z Uniwersytetu Stanowego Florydy, postanowił to sprawdzić.



Naukowcy wyłożyli miedzianym drutem klatkę wielkości sypialni, a w jej centrum umieścili mały basen. Poprzez uruchomienie prądu elektrycznego przez przewody, mogli wygenerować niestandardowe pole magnetyczne w centrum basenu. Następnie zespół zebrał 20 młodych młotów tyburo - gatunku znanego z migracji na odległość setek kilometrów - z ławicy u wybrzeży Florydy. Umieścili rekiny w basenie i pozwolili im swobodnie pływać w obszarze różnych pól magnetycznych, przyłożonych w przypadkowej kolejności. Jedno pole naśladowało naturalne pole Ziemi w miejscu, gdzie rekiny zostały zebrane, podczas gdy pozostałe naśladowały pola w miejscach oddalonych o 600 km na północ i 600 km na południe od ich miejsc życia.



Kiedy zastosowane pole było takie samo jak w miejscu zbiórki rekinów, naukowcy odkryli, że zwierzęta pływały w przypadkowych kierunkach. Ale kiedy poddano je południowemu polu magnetycznemu, rekiny uporczywie zmieniały kierunek, aby płynąć na północ do ściany basenu, w stronę domu.



- Odkrycie sugeruje, że są one w stanie wykorzystać pola magnetyczne do migracji na duże odległości - powiedział Neil Hammerschlag, ekolog rekinów z Uniwersytetu w Miami, który nie brał udziału w badaniu.



Co zaskakujące, naukowcy odkryli, że rekiny nie preferowały żadnego kierunku podczas pływania pod północnym polem magnetycznym. Keller mówi, że może to wynikać z faktu, że rekiny tyburo zazwyczaj nie migrują na północ od miejsca zamieszkania, a więc rzadko muszą znaleźć drogę powrotną na południe.



- To może wspierać teorię, że ich zdolność do orientowania się w kierunku domu jest wyuczonym zachowaniem. Mogą nie wiedzieć, co robić w północnym polu, ponieważ nigdy tam nie były - powiedział Keller.



Chociaż w eksperymentach użyto młotów tyburo, inne rekiny prawdopodobnie również używają pola magnetycznego Ziemi do nawigacji. Gatunki takie jak żarłacz biały, które pokonują większe odległości, zrobiłyby jeszcze większy pożytek z tej umiejętności.