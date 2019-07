Załoga irlandzkiego statku badawczego zauważyła płetwę grzbietową należącą do głowomłota pospolitego. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że rekiny te do tej pory nie występowały w wodach otaczających Irlandię.

Zdjęcie Głowomłoty zaczną pojawiać się także w chłodniejszych wodach /123RF/PICSEL

Głowomłot pospolity (Sphyrna zygaena) to gatunek morskiej ryby żarłaczokształtnej z rodziny młotowatych. Ma charakterystyczny kształt pyska przypominający młot, spłaszczony i poprzecznie rozciągnięty, bez wcięcia na środku przedniej krawędzi. Rekin ten jest drugim co do wielkości przedstawicielem swojej rodziny, osiągając maksymalnie 5 długości.



Ryby młoty preferują cieplejsze wody tropików, ale wiadomo, że zapuszczają się na północ aż do Wielkiej Brytanii. Eksperci uważają, że ostatnie obserwacje na Morzu Celtyckim, w południowo-zachodniej Irlandii, są konsekwencją globalnego ocieplenia i wzrostu temperatur oceanów. Podobnych obserwacji w niedalekiej przyszłości może być więcej.



- To może być jedynie zagubiony rekin młot, ale bardziej prawdopodobne, że to nasze oceany są coraz cieplejsze - powiedział Simon Boxall z National Oceanography Center. Podkreślił on, że temperatury na tym obszarze znacznie wzrosły w ciągu ostatnich kilku dekad, zachęcając gatunki zazwyczaj uważane za "bardziej egzotyczne" do odwiedzin.



Dane opublikowane przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA) pokazują, że globalne temperatury mórz wzrosły średnio o 0,07oC w ostatniej dekady, podczas gdy raporty brytyjskich organizacji rządowych wskazują na wzrosty od 1,2 do 3,2oC do 2100 roku. Wszystko to ma wpływ na morską florę i faunę.



Naukowcy apelują, że w rejonach Irlandii i Wielkiej Brytanii będzie się pojawiało coraz więcej egzotycznych osobników. Może dojść wręcz do "inwazji" okolicznych wód przez głowomłoty.