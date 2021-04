Rekin "Godzilla" ma własną nazwę

​Rekin "Godzilla" odkryty w Nowym Meksyku wreszcie otrzymał oficjalną nazwę. Jego zęby sprzed 300 mln lat były pierwszym sygnałem wskazującym, że może być to odrębny gatunek.

Starożytne szczęki mniej przypominały rzędy zębów w kształcie włóczni pokrewnych gatunków. Były bardziej przysadziste i krótsze, miały ok. 2 cm długości.

- Świetnie nadawały się do chwytania i miażdżenia zdobyczy, a nie do jej przebijania - powiedział John-Paul Hodnett, odkrywca zębów, który był studentem, gdy w 2013 roku odkopał pierwsze skamieniałości rekina na wschód od Albuquerque.



W tym tygodniu Hodnett i wielu innych badaczy opublikowało swoje odkrycia w biuletynie "New Mexico Museum of Natural History & Science", uznając rekina za odrębny gatunek.



2-metrowy potwór został nazwany Dracopristis hoffmanorum, na cześć rodziny z Nowego Meksyku, która jest właścicielem ziemi w górach Manzano, gdzie znaleziono skamieliny. Hodnett mówi, że obszar jest bogaty w skamieniałości, a łatwy dostęp do kamieniołomu umożliwia prowadzenie wykopalisk.



Nazwa nawiązuje również do smokopodobnej linii szczęki i 75-centymetrowej płetwy grzbietowej, która zainspirowała początkowy przydomek odkrycia - "rekin Godzilla".



Oficjalne ogłoszenie nazwy - Dracopristis hoffmanorum - nastąpiło po siedmiu latach wykopalisk, konserwacji i badań.



Wysokie pustynne płaskowyże Nowego Meksyku przyniosły również wiele skamieniałości dinozaurów, w tym gatunków tyranozaurów, które przemierzały te tereny miliony lat temu, gdy były one tropikalnym lasem deszczowym.