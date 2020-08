Rekin bez skóry - naukowcy nigdy czegoś takiego nie widzieli

Podczas badań trwających na Sardynii, naukowcy natrafili na osobnika rekinka psiego, który wyglądał jak obdarty ze skóry. Badania anatomii zwierzęcia ujawniły, że ryba nie posiadała żadnej ze struktury związanych ze skórą spodoustych - to jedyny taki przypadek znany nauce.

Zdjęcie Naukowcy nie widzieli jeszcze takiego osobnika rekinka psiego /materiały prasowe

Spodouste to podgromada drapieżnych ryb chrzęstnoszkieletowych, która obejmuje ok. 950 gatunków, w większości morskich. Do spodoustych zaliczamy głównie rekiny (rekinokształtne) i płaszczki (płaszczkokształtne).



Skóra odgrywa ważną rolę u tych ryb jako warstwa ochronna, stanowiąca pierwszą linię układu odpornościowego, wydzielającą śluz, który zapobiega tworzeniu się kolonii drobnoustrojów. Skóra ma wyjątkową budowę - z zachodzących na siebie blaszek w kształcie zębów - oraz stanowi silną mechaniczną barierę przed niektórymi drapieżnikami i pasożytami zewnętrznymi.



Znaleziony egzemplarz rekinka psiego (Galeus melastomus) nie miał skóry oraz wszystkich struktur z nią związanych. Naukowcy nie byli w stanie zrozumieć, jak to możliwe.

Zdjęcie Ten rekin nie ma skóry ani jej wytworów / materiały prasowe

Reklama

Ryba została złowiona w lipcu 2019 r. na głębokości ok. 500 m w wodach Sardynii. Biorąc pod uwagę znaczenie skóry dla wszystkich rekinów, uczeni donoszą, że ta mutacja genetyczna może być śmiertelna. Ku zaskoczeniu naukowców, okazało się, że złapany okaz ma prawidłowo rozwinięte organy wewnętrzne i jest w dobrej kondycji.



Nie wiadomo, co doprowadziło do powstania "oskórowanego" osobnika. Winna może być długotrwała ekspozycja na chemikalia, a także zakwaszenie oceanów spowodowane zmianami klimatycznymi. Może być to także błąd rozwojowy, który wystąpił podczas życia płodowego zwierzęcia. Nie wiadomo, czy w oceanach jest więcej tego typu stworzeń.