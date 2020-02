Przodek skowronków sprzed 46 000 lat

Naukowcy odkryli zaskakująco dobrze zachowanego ptaka z czasów epoki lodowcowej. Zidentyfikowali go jako górniczka zwyczajnego.

Zdjęcie Górniczek zwyczajny sprzed 46 000 lat /materiały prasowe

Ptak pochowany w wiecznej zmarzlinie w pobliżu miejscowości Biełaja Gora w północno-wschodniej Syberii, został odkryty przez lokalnych poszukiwaczy kości słoniowej. Przekazano go ekspertom do Szwedzkiego Muzeum Historii Naturalnej. Datowanie radiowęglowe ujawniło, że ptak żył ok. 46 000 lat temu, a analiza genetyczna zidentyfikowała go jako górniczka zwyczajnego, mało znany gatunek z rodziny skowronków.



Ptak może być przodkiem dwóch żyjących dziś podgatunków górniczka - jednego w północnej Rosji, a drugiego na stepach mongolskich.



- To odkrycie sugeruje, że zmiany klimatyczne, które miały miejsce pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, doprowadziły do powstania nowych podgatunków - powiedział Love Dalén, główny autor badań.



Górniczek zwyczajny został znaleziony w miejscu, które zawierało również inne zamrożone okazy. Okaz został zachowany w takim stanie w dużej części dzięki wiecznej zmarzlinie.



Naukowcy pracujący na tym obszarze znaleźli także zwłoki i części ciała innych zwierząt, takich jak wilki, mamuny i nosorożce wełniste.