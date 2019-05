Pluskwy pojawiły się na Ziemi dawniej niż sądziliśmy

​Najnowsze badania sugerują, że pluskwy pojawiły się na Ziemi ok. 115 mln lat temu.

Zdjęcie Pluskwy pojawiły się na Ziemi ponad 100 mln lat temu /123RF/PICSEL

Pluskwowate to rodzina owadów żywiących się krwią zwierząt ciepłokrwistych, głównie człowieka. Najpopularniejszym przedstawicielem pluskwowatych jest pluskwa domowa (Cimex lectularius), która potrafi być uciążliwa w warunkach domowych, często poprzez aktywność nocną w łózkach.

Historia pluskwy domowej sięga czasów sprzed n.e., kiedy to pluskwy domowe żywiły się krwią nietoperzy do czasu, kiedy jaskinie stały się schronieniem ludzi. Ale najnowsze odkrycia sugerują, że pluskwy pojawiły się na Ziemi jeszcze przed nietoperzami. Kto zatem był wtedy ich żywicielem?



Naukowcy z Uniwersytetu w Sheffield spędzili 15 lat na zbieraniu próbek DNA pluskiew należących do 34 gatunków z całego ciała i analizie ich złożonej ewolucji oraz związków z żywicielami.

- Nasze odkrycia sugerujące, że pluskwy pojawiły się ponad 100 mln lat temu są niesamowite. Pokazują one, że historia pluskiew jest znacznie bardziej złożona niż sądziliśmy - powiedział Mike Siva-Jothy z Uniwersytetu w Sheffield.



Nie wiadomo, czyją krwią pluskwy żywiły się w czasach dinozaurów. Konieczne są dalsze badania, aby zrozumieć naturę tych niezwykle uciążliwych owadów.