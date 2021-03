Pierwszy taki przypadek - mątwy tak inteligentne jak małe dzieci?

​Mątwy były w stanie wykazać się samokontrolą, aby zdobyć lepszą przekąskę. To pierwszy raz, gdy te głowonogi przeszły tzw. test marshmallow, którym sprawdza się dzieci.

Zdjęcie Mątwy wykazują inteligencję - zdały test marshmallow /123RF/PICSEL

Ludzie wykazują tendencję do niedoceniania inteligencji innych zwierząt. Nowy test przeprowadzony na mątwie zwyczajnej (Sepia officinalis) ujawnił jeden interesujący aspekt inteligencji: samokontrolę.

Wyniki opublikowane w "Proceedings of the Royal Society B" stanowią pierwszy dowód na istnienie związku między samokontrolą a inteligencją u gatunków innych niż naczelne.



Mątwa była badana za pomocą nowej wersji stanfordzkiego testu marshmallow. Test ten przeprowadza się zwykle poprzez umieszczenie dziecka w pokoju z piankami (ang. marshmallow). Zgodnie z zasadami, jeśli nie zje ono pianki przez 15 minut, wygra drugą piankę i będzie mogło zjeść obie.



W tej wersji eksperymentu mątwy w zbiornikach otrzymały w oddzielnych komorach Perspex dwa rodzaje pokarmu, który zwykle jedzą. W jednej z komór znajdował się kawałek krewetki królewskiej, którą można było natychmiast zjeść. W drugiej znajdowała się żywa krewetka trawiasta, którą mątwy wolały bardziej, ale mogły ją zjeść tylko wtedy, gdy czekały i nie zjadły pierwszej krewetki.



Na początku badacze zaczęli od 10 sekund, a następnie stopniowo zwiększali opóźnienia o 10 sekund. Wszystkie sześć mątw wykazało się samokontrolą i czekało na dodatkową krewetkę, ignorując krewetkę królewską. Te z największą samokontrolą czekały nawet łącznie 130 sekund na posiłek najwyższej jakości.



- To było dość zdumiewające, że mątwy mogły czekać ponad dwie minuty na lepszą przekąskę. Dlaczego szybko rosnące zwierzę, którego średnia długość życia wynosi mniej niż dwa lata, miałoby być wybredne? - powiedziała dr Alexandra Schnell z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Cambridge.



Jest to niezwykle interesujące, ponieważ ta zdolność do czekania 130 sekund, aby zyskać pokarm o wyższej jakości jest porównywalna do zwierząt o dużej mózgownicy, takich jak szympansy.



Badacze przetestowali zdolność uczenia się każdej mątwy, umieszczając ciemnoszary marker i biały marker w losowych miejscach w zbiorniku. Po tym, jak nauczyły się, że jeden kolor jest związany z nagrodą, nagroda była przełączana na drugi kolor.



Zwierzęta, które wykazały się większą samokontrolą w pierwszym zadaniu, byli lepsi również w tym teście - były zarówno szybsze w uczeniu się skojarzeń, jak i w uświadamianiu sobie, kiedy nastąpiła zmiana koloru.



- To powiązanie istnieje u ludzi i szympansów, ale po raz pierwszy zostało wykazane u gatunków innych niż naczelne - powiedziała Schnell.

Podczas gdy badania są jasnym wskaźnikiem zdolności mątwy do samokontroli, powód dlaczego tak się dzieje nadal jest tajemnicą.