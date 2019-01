Pierwszy nowy gatunek rekina w 2019 roku

Carcharhinus obsolerus - perłowy, wielkooki rekin to pierwszy na świecie nowo opisany gatunek rekina w 2019 roku. Należący do rodziny Rhincodontidae rekin potocznie nazywany "Lost Shark" nie został zauważony na wolności przez co najmniej 80 lat i jest mało prawdopodobne, że ponownie się pojawi.

Zdjęcie Wizja artystyczna nowo odkrytego gatunku rekina na podstawie pozostałych szczątków /materiały prasowe

Aby odkryć poprawne informacje taksonomiczne na temat nowego gatunku rekina, naukowcy zbadali cechy morfologiczne i anatomiczne tylko trzech znanych okazów - dwóch młodych osobników i jednego zarodka zachowanych w etanolu z lat 30. ubiegłego wieku. Chociaż trzy rekiny znalezione w Borneo, Tajlandii i Wietnamie bardziej przypominają rekina Carcharhinus borneensis, zauważono, że różnią się one morfologią zębów i innymi cechami twarzy.



Carcharhinus obsolerus to mały, smukły rekin, który prawdopodobnie żył u wybrzeży Azji Południowo-Wschodniej. Chociaż zasięg jego występowania jest nieznany, a uzyskanie dodatkowych informacji "mało prawdopodobne", nie wszystko stracone.



W latach 2002-2012 oficjalnie opisano ponad 180 nowych gatunków rekinów, płaszczek i ryb chrzęstnoszkieletowych, a kolejnych 80 gatunków odkryto w ciągu ostatnich sześciu lat. Szacuje się, że 20 proc. obecnie znanych rekinów to gatunki opisane od 2002 roku.