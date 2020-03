Naukowcy znaleźli pasożyty w mózgach zarodków jaszczurek. Skąd się one tam wzięły?

Zdjęcie Pasożyty odkryto w mózgach zarodków jaszczurek gatunku Podarcis muralis /123RF/PICSEL

Nowo znaleziony gatunek pasożytnicza przemieszcza się w mózgach jaszczurek na długo przed wykluciem się gadów. Jak nicienie się tam przedostają? Okazuje się, że zakradają się przez jajniki matek.



Nicienie pasożytnicze, które żerują na ssakach, mogą czasami przeskakiwać z matki na dzieci przez łożysko lub przez mleko podawane po urodzeniu. Do tej pory nikt nie sądził, że jest to możliwe. Uważano, że skoro składają jaja, zwierzęta takie jak jaszczurki są mniej podatne na niektóre drogi przenoszenia pasożytów.



- Byłam zszokowana, gdy zobaczyłam, że coś porusza się w mózgu zarodka, mimo że wcześniej miałam kontakt z wieloma embrionami - powiedziała biolożka ewolucyjna Nathalie Feiner z Uniwersytetu Lund w Szwecji, główna autorka badań.



Naukowcy odkryli, że to nicienie pasożytnicze. Po zbadaniu matek, okazało się, że gnieżdżą się one również w jajnikach zwierząt. Zazwyczaj nicienie atakują jelita, ale nowo odkryty gatunek przystosował się do rozwoju w układzie rozrodczym samic.



Pasożyty przedostają się z jajników do rozwijających się zarodków i trafiają do ich mózgów, zanim jeszcze dokół zarodka utworzy się twarda skorupka jaja. Póki co, nie wiadomo, jak sklasyfikować nowo odkryte pasożyty.