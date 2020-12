Pająki, które przenoszą bakterie oporne na antybiotyki

​Najnowsze badania wskazują, że pająki znane jako fałszywe wdowy mogą przekazywać z jadem bakterie oporne na antybiotyki.

Zdjęcie Steatoda nobilis /materiały prasowe

Fałszywe wdowy (Steatoda nobilis) to pająki ze złą reputacją, na którą nie do końca zasługują. Owady te czasami podają jad, ale najgorsze czego zazwyczaj można się spodziewać to ból porównywalny do użądlenia osy. Nowe badania opublikowane w "Scientific Reports" wskazują, że fałszywe wdowy są zdolne do przekazywania bakterii opornych na antybiotyki.

Badania zostały przeprowadzone przez zespół zoologów i mikrobiologów z NUI Galway, którzy skupili się na reakcjach na ukąszenia pająków zgłaszane przez osoby mieszkające w Irlandii i Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej dekady. W samej Wielkiej Brytanii jest ponad 650 gatunków pająków, ale według uczonych tylko 10 z nich ma wystarczająco silne kły, aby przebić skórę człowieka. Tylko jeden gatunek może wywołać poważne konsekwencje zdrowotne - mowa o fałszywej wdowie.



Naukowcy poszukiwali dowodów na obecność bakterii chorobotwórczych na kłach fałszywych wdów i innych pająków europejskich. Wyniki wykazały, że dwa rodzime pająki, Amaurobius similis i Eratigena atrica, były zdolne do przenoszenia bakterii z jadem. Stwierdzono, że fałszywe wdowy są nosicielami 22 gatunków bakterii, które mogą zarażać ludzi. Spośród tych bakterii Pseudomonas putida, Staphylococcus capitis i Staphylococcus edaphicus miały najwyższy wskaźnik oporności na antybiotyki.



Naukowcy mają nadzieję na lepsze leczenie ukąszeń pająków, nie tylo tych przenoszących bakterie.