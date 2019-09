Pająk wpełznął do jej ucha

Do rzadkiego przypadku doszło w Kansas City. Pustelnik brunatny, gatunek jadowitego pająka, wszedł do ucha Susie Torres.

Zdjęcie Pustelnik brunatny chowa się w różnych zakamarkach - także w uszach /123RF/PICSEL

Pustelnik brunatny to gatunek pająka z rodziny Sicariidae, o wielkości ciała 6-20 mm. Jego ciało ma brązową barwę, a długie nogi porośnięte są rzadką szczeciną. Na grzbiecie ma charakterystyczny czarny znak w kształcie skrzypiec. Pająk ten jest znany z tego, że lubi wciskać się w różne zakamarki. Tak właśnie stało się w przypadku Susie Torres.



Kobieta zjawiła się u lekarza z powodu "dziwnego dźwięku", który słyszała od kilku dni. Kiedy pielęgniarka zajrzała do ucha Susie, nie mogła uwierzyć. Powiedziała, że prawdopodobnie ma tam owada. Okazało się, że to jednak pająk.



Pustelnik prawdopodobnie wszedł do ucha kobiety, kiedy ta spała. Na szczęście nie ukąsił jej.

Mimo iż jad pustelników może powodować rozległą martwicę tkanek, rzadko jest śmiertelny dla ludzi. Od czasu incydentu kobieta śpi z zatyczkami w uszach.



Nie jest to pierwszy przypadek, gdy zwierzę weszło do ucha. Organ ten wydaje się być atrakcyjną kryjówką dla wszelkiego rodzaju stworzeń, w tym owadów, pająków, a nawet gekonów.