​Nowy gatunek szarańczy został nazwany na cześć ikony muzyki pop - piosenkarki Lady Gagi.

Zdjęcie Kaikaia gaga /materiały prasowe

Kaikaia gaga to nowy gatunek z rodziny Membracidae. Jest to stosunkowo niewielka rodzina owadów charakteryzujących się pionową twarzą i "groteskowo" powiększoną klatką piersiową. Owady te są spokrewnione z konikami polnymi, chociaż skaczą nie między źdźbłami traw, a z drzewa na drzewo.



- Uwielbiam spektakularne formy i kolory. Przychodzi mi do głowy, że grupa licząca ok. 40 mln lat, jest tak różnorodna, że nie widzieliśmy niczego podobnego w żadnej innej rodzinie owadów - powiedział Brendan Morris, entomolog z Uniwersytetu w Illinois.



Kaikaia gaga to jeden z 1000 okazów, które zespół Morrisa "pożyczył" z Muzeum Historii Naturalnej Carnegie w Pittsburghu w celu zbadania ewolucji i zrozumienia rodziny Membracidae. 30-letni okaz został znaleziony w tropikalnym lesie w pobliżu wybrzeża Pacyfiku w Nikaragui. Charakteryzuje się wyjątkowymi cechami morfologicznymi, takimi jak kształt głowy i ciała. Klatka piersiowa ma rogaty wyrostek, podobnie jak u innych okazów z tej rodziny.



Nazywanie nowych gatunków zwierząt po znanych osobach nie jest niczym nowym. Na przykład Greta Thunberg była inspiracją dla nowego gatunku ślimaka (Craspedotropis gretathunbergae) i chrząszcza (Nelloptodes gretae).