Osły zagrożone wyginięciem

Liczebność światowej populacji osłów systematycznie spada. W ciągu najbliższych pięciu lat, połowa tych zwierząt może zniknąć z powierzchni naszej planety.

Wszystko z powodu ich cennych skór. Po jej namoczeniu i osuszeniu, skórę osła można przetworzyć na klej żelatynowy znany jako ejiao - tradycyjny składnik chińskiej medycyny naturalnej.



Według organizacji charytatywnej Donkey Sanctuary, w ciągu ostatnich kilku dekad, popyt na ejiao wystrzelił w kosmos. Obecnie branża potrzebuje ok. 4,8 mln oślich skór rocznie, co powoduje, że chińska populacja tych zwierząt zmniejszyła się o 76 proc. od 1992 r.



Trudno uzyskać dokładne liczby na temat tych praktyk, ponieważ znaczna część handlu jest nielegalna i nieuregulowana, ale badania sugerują, że w latach 2013-2016 roczna produkcja ejiao wzrosła z 3200 do 5600 ton. W skali roku oznacza to wzrost na poziomie 20 proc.



Ponad 1/3 pozyskiwanych oślich skór pochodzi z Chin. W miarę wzrostu cen i popytu, chińscy handlowcy skórami zaczęli kupować skóry z krajów rozwijających się i transportować je do Azji. Np. w Kenii zabija się rocznie 378 000 osłów.



Niektórzy obawiają się, że handel skórami osłów ostatecznie doprowadzi do wyginięcia tych zwierząt w niektórych częściach świata. Organizacje pokroju Donkey Sanctuary apelują o pilne wstrzymanie światowego handlu skórami osłów.