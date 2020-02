Odkryto zwierzę, które nie oddycha

​Naukowcy odkryli pierwszy organizm na Ziemi, który nie ma genomu mitochondrialnego, przez co nie oddycha.

Zdjęcie Zarodniki H.salminicola . Fot. Stephen Douglas Atkinson /materiały prasowe

Henneguya salminicola to pasożyt należący do typu myksosporidiowców, atakujący niektóre gatunki łososi rodzaju Oncorhynchus. Jest to jedyne znane zwierzę na Ziemi, które nie oddycha.



Analiza mikroskopowa i genomowa pasożyta wykazała, że w przeciwieństwie do wszystkich znanych zwierząt, nie ma on genomu mitochondrialnego. To mała, ale kluczowa część materiału genetycznego przechowywana w mitochondriach, czyli fabrykach energetycznych organizmu, która jest odpowiedzialna za oddychanie. Podobnie jak inne organizmy należące do typu myksosporidiowców, Henneguya salminicola ma formę "galaretowatą" i przypomina meduzę.



- Organizm ten stracił tkankę, komórki nerwowe, mięśnie, dosłownie wszystko. A teraz okazało się, że stracił także zdolność oddychania - powiedziała Dorothee Huchon, biolożka ewolucyjna z Uniwersytetu w Tel Awiwie.



Redukcja genetyczna prawdopodobnie jest korzystna dla pasożytów takich jak H. salminicola, które rozmnażają się tak szybko, jak to możliwe. Okazuje się, że myksosporidiowce mają jedne z najmniejszych genomów w królestwie zwierząt. Podczas gdy H. salminicola jest dość łagodny, inne pasożyty z tej rodziny są w stanie zainfekować i zdziesiątkować całe stada ryb. To oznacza zagrożenia także dla rybaków, jak i osób jedzących ryby.



Gdy H. salminicola dostanie się do ciała ryby, wygląda jak seria jednokomórkowych plam. Tylko zarodniki pasożyta wykazują złożoność. Oglądane pod mikroskopem, wyglądają jak niebieskawe plemniki z dwoma ogonami i parą owalnych oczu. Te "oczy" to w rzeczywistości komórki czepne, które pomagają pasożytowi przyczepić się do żywiciela. Są one jedynymi cechami, których H. salminicola nie porzucił podczas ewolucyjnej redukcji.



Jak więc pasożyt zdobywa energię, skoro nie oddycha? Naukowcy nie są tego pewni. Inne pasożyty mają białka, które mogą importować ATP bezpośrednio z ciał zainfekowanych gospodarzy. H. salminicola może robić coś podobnego.