Odkryto żabę z wyrostkiem jak Pinokio

Na Nowej Gwinei odkryto trzy nowe gatunki żab drzewnych. Jedna z nich budzi skojarzenia z bajkowym Pinokio.

Zdjęcie Litoria pinocchio /materiały prasowe

Nowe gatunki żab drzewnych należą do rodziny Litoria. Są niezwykle rzadkie, a każdy z przedstawicieli nie został wcześniej zaobserwowany na wolności.



Pierwszy nowo opisany gatunek to Litoria pinocchio, który na pierwszy rzut oka wygląda jak typowa żaba drzewna. Jednak po bliższym przyjrzeniu się widać, że żaba ma mięsisty wyrostek (rostrum) wystający z nosa. Ma on ok. 2,5 mm długości. Litoria vivissima ma podobną strukturę. Trzeci odkryty gatunek to żaba latająca - Litoria pterodactyla. Pochodzi ona od pterodaktyla, latającego pterozaura żyjącego 150 mln lat temu. Słowo pterodaktyl pochodzi z języka greckiego i oznacza "skrzydlaty palec".



Nie są to pierwsze żaby z podobnymi wyrostkami rogowymi, ale ich rozmiar, struktura i stopień dymorfizmu płciowego (różnica w wyglądzie między samcami i samicami) są czymś niespodziewanym w obrębie rodziny Litoria.



Nowa Gwinea jest wyspą na Oceanie Spokojnym, drugą pod względem wielkości na świecie. Jest to miejsce, gdzie występuje ogromna bioróżnorodność żab. Litoria pinocchio odkryto w górach Foja, L. vissima została znaleziona w górach środkowego Crodiller, a L. pterodactyla namierzono w lasach w zachodniej prowincji wyspy.