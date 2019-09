Odkryto węgorza elektrycznego generującego prąd 850 V

Odkryto dwa nowe gatunki węgorzy elektrycznych. Jeden z nich generuje wyładowania elektryczne o najwyższym natężeniu spośród wszystkich znanych zwierząt.

Zdjęcie E. voltai /materiały prasowe

Electrophorus electricus to gatunek słodkowodnej ryby znanej od ponad 200 lat, która wykazuje zdolność do wytwarzania ładunku elektrycznego. Teraz okazało się, że rybę tę stanowi nie jeden gatunek, a trzy różne. Jeden z nich jest w stanie generować prąd o napięciu 860 V. To znacznie więcej niż jakiekolwiek inne znane wcześniej zwierzę.



Podobnie jak 250 innych gatunków ryb elektrycznych żyjących w Amazonii, węgorze wykorzystują swoje zdolności do nawigacji, komunikacji i wykrywania obiektów. Są jednymi z nielicznych zwierząt, które wykorzystują swój prąd zarówno do polowania, jak i samoobrony.



Electrophorus electricus może osiągać do 2,5 m długości. Żyje w wielu rzekach, strumieniach, bagnach i potokach w północnych częściach Ameryki Południowej i jest wystarczająco wszechobecny, aby naukowcy zakładali, że tworzy go tylko jeden gatunek. Teraz okazało się co innego.



Zespół naukowców z Uniwersytetu w Sao Paulo pod kierownictwem Davida de Santany zaczął podejrzewać, że Electrophorus electricus stanowi więcej niż jeden gatunek. Uczeni zbadali 107 okazów węgorzy. Nie znaleźli cech zewnętrznych, które świadczyłyby o tym, że należą one do innych gatunków, ale badania genetyczne właśnie to wykazały.



Znany od dawna Electrophorus electricus występuje na wyżynach Gujany, wzdłuż granicy Wenezueli i Gujany. E. voltai, jeden z dwóch nowych gatunków, żyje nieco dalej na południe, a E. varii występuje w wolno poruszających się, mętnych wodach nizin. Podejrzewa się, że gatunki te rozdzieliły się ok. 7 mln lat temu.



Co ciekawe, E. voltai może generować prąd elektryczny o napięciu 850 V, co w porównaniu do 650 V osiąganych przez E. electricus, czyni go najmocniejszym generatorem bioelektryczności na świecie.