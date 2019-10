Odkryto tajemnice niesporczaków

Niesporczaki są w stanie przetrwać nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Naukowcy wreszcie odkryli, z czego to wynika.

Zdjęcie Te niezwykłe organizmy są w stanie przetrwać w kosmosie /123RF/PICSEL

Mimo iż niesporczaki mierzą mniej niż milimetr długości, organizmy te są uznawane za praktycznie niezniszczalne. Naukowcy już wcześniej odkryli, że byłyby one w stanie przetrwać wybuch jądrowy, a nawet w kosmicznej próżni. Na Ziemi można je spotkać głównie w środowiskach wodnych, gdzie nie doświadczają żadnego stresu.



Od pewnego czasu wiadomo, że komórki niesporczaków są chronione przez białko znane jako Dsup (Damage suppression protein). Wykazano nawet, że dodanie Dsup do ludzkich komórek pozwala im przetrwać niebezpieczny poziom promieniowania rentgenowskiego bez uszczerbku dla zdrowia. Jednak do tej pory, nikt nie wiedział, jak dokładnie się to dzieje.



Zespół naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego wykorzystał szereg technik analizy biochemicznej do zbadania aktywności Dsup w komórkach niesporczaków. Ich wyniki wykazały, że białko wiąże się z chromatyną, czyli włóknistą substancją, z której zbudowane jest DNA, tworząc wokół niej barierę ochronną, która zapobiega uszkodzeniom.



Promieniowanie rentgenowskie może rozdzielać cząsteczki wody wewnątrz komórek, tworząc wysoce niebezpieczne cząsteczki znane jako rodniki hydroksylowe, które uszkadzają DNA. Rodniki mogą przedostawać się do komórek, które zostały wystawione na działanie toksycznych substancji chemicznych, takich jak nadtlenek wodoru.



Zdjęcie Potrafią przetrwać 100 lat bez wody. Nie groźna im nawet przestrzeni kosmiczna / 123RF/PICSEL

Odkryto jednak, że komórki niesporczaków są odporne na rodniki hydroksylowe dzięki tarczy wykonanej z Dsup. Dzięki temu możliwe jest zaprojektowanie komórek zwierzęcych, które są w stanie przetrwać w ekstremalnych warunkach środowiskowych.



- Teoretycznie wydaje się możliwe, że zoptymalizowane wersje Dsup zostałyby użyte do ochrony DNA w wielu różnych typach komórek. Białko to może być stosowane w terapiach komórkowych i zestawach diagnostycznych, które zwiększają szanse na przeżycie - powiedział James Kadonaga, współautor badań.



Niezależnie od naszego stopnia zrozumienia białka Dsup, niesporczaki nadal są owiane tajemnicą. Być może pewnego dnia, zrozumiemy pełnię ich możliwości.