Odkryto robaka morskiego z oczami na odwłoku

Nowo odkryty robak morski żyjący u wybrzeży Szkocji ma oczy na odwłoku. To nietypowa sytuacja w świecie przyrody.

Zdjęcie Ampharete oculicirrata /materiały prasowe

Robak morski nazwany Ampharete oculicirrata nawet nazwę zawdzięcza maleńkim, przypominającym macki wypustkom wystających z odwłoka zwierzęcia. Na nich znajdują się oczy. Warto zaznaczyć, że Ampharete oculicirrata ma także oczy we "właściwym" miejscu, czyli na głowie.



Naukowcy odkryli robaka podczas zbierania próbek z piaszczystego dna morskiego z Zachodniego Szelfu Szetlandów Zachodnich, na północ od Szkocji, który jest uważany za obszar nieskalanej różnorodności biologicznym. W zebranych próbkach piachu odkryto ok. 80 okazów robaków. Każdy z nich mierzył 4-5 mm.



Ampharete oculicirrata jest przedstawicielem gromady wieloszczetów. Oczy tych organizmów to proste plamki barwnikowe lub oczy pęcherzykowate. Mogą być rozmieszczone w różnych częściach ciała, także na odwłoku.



Odkrycie tak niezwykłego robaka morskiego u wybrzeży Szkocji jest kolejnym dowodem na ogromną różnorodność organizmów żywych w piaszczystych siedliskach Szetlandów.