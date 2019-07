Odkryto ptaka-nielota jak niedźwiedź polarny

​Pod koniec ostatniej epoki lodowcowej olbrzymi ziemski ptak, około trzy razy większy od współczesnych strusi, biegał po terenach Europy Wschodniej. Niedawno na Krymie znaleziono jego kość udową.

Zdjęcie Pachystruthio dmanisensis /materiały prasowe

Analiza kości wykazała, że kość należy do ptaka-nielota, który żył ok. 2 mln lat temu. Nazwano go Pachystruthio dmanisensis.

Ptak mierzył ok. 3 m długości i ważył ponad 450 kg, czyli niemal tyle samo, co niedźwiedź polarny. To czyni go jednym z najcięższych ptaków wszech czasów.



Masywne ptaki były już znane z Australii, Nowej Zelandii i Madagaskaru. Nowo odkryta kość udowa jest dowodem na to, że gigantyczne nieloty zamieszkiwały Europę w epoce plejstocenu.



Odkrycia dokonano w sieci jaskiń Taurida na Półwyspie Krymskim. Chociaż odkryta kość przypomina kość strusia, jest znacznie bardziej zbita. Pomiary obwodu kości umożliwiły naukowcom oszacowanie masy ptaka, do którego należała.



Naukowcy spodziewają się kolejnych odkryć w tym regionie, bo miliony lat temu system jaskiń Taurida był bogaty w różnorodne organizmy żywe.