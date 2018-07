Odkryto przodka wszystkich gigantycznych dinozaurów

Archeolodzy odkryli skamieniałości gigantycznego dinozaura, który wędrował po Ziemi ponad 200 mln lat temu.

Zdjęcie Ingentia prima miał worki powietrzne podobne do ptasich /materiały prasowe

Skamielina znaleziona w Argentynie należy do roślinożernego gatunku dinozaurów o nazwie Ingentia prima, co po łacinie oznacza "pierwszego giganta". Zwierzę żyło na Ziemi od 237 do 201 mln lat temu. Dinozaur miał 4 metry wysokości i 10 metrów długości, a jego waga sięgała 10 ton.



- Do tej pory uważano, że pierwsze giganty zamieszkujące Ziemię powstały podczas jury - ok. 180 mln lat temu. Ale dzięki nowego odkryciu widzimy, że pierwsze kroki w stronę gigantyzmu miały miejsce 30 mln lat zanim olbrzymie dinozaury zdominowały praktycznie całą planetę - powiedziała dr Cecilia Apaldetti z Universidad Nacional de San Juan w Argentynie.



Nowy gatunek został znaleziony razem z trzema innymi lessemzaurami na terenie znajdującym się wówczas na południowy-wschód od superkontynentu Pangea. Ingentia prima jest uważany za przodka ogromnych zauropodów, takich jak brachiozaur czy diplodok, które miały długie szyje i ogony.



Ingentia prima urósł do takich rozmiarów dzięki strukturom podobnym do ptasich worków powietrznych, które chłodziły jego ciało i dostarczały dużo tlenu. Nieco zaskakujące jest, że odkryty dinozaur miał zakrzywione, a nie proste kończyny.



Ingentia prima to nie największy dinozaur, jaki kiedykolwiek chodził na Ziemi, ale jego wczesne pojawienie się w zapisie kopalnym jest niezwykle interesujące. Prawdopodobnie jest jeszcze więcej gatunków gigantycznych zauropodów do odkrycia.