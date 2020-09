Odkryto pierwsze organizmy żywiące się wirusami

​Odkryto pierwsze organizmy, które wykorzystują wirusy jako źródło pożywienia.

Nasz świat jest wypełniony wirusami, które potencjalnie mogą być źródłem węgla dla innych organizmów. Do tej pory jednak nie było wystarczających dowodów potwierdzających istnienie organizmów pochłaniających i trawiących cząstki wirusów jako źródło energii. Aż do teraz.

Dwa rodzaje jednokomórkowych organizmów dryfujących w wodach Zatoki Maine u wybrzeży USA to pierwsza wirofagi znane nauce.



Naukowcy zidentyfikowali te organizmy po przeanalizowaniu prawie 1700 komórek planktonu pobranych z wód zatoki i Morza Śródziemnego. Analiza genetyczna wykazała, że ponad połowa badanych próbek zawiera sekwencje związane z bakteriami zjedzonymi przez plankton. Sekwencje wirusów były znacznie powszechniejsze.



Tak natrafiono na wirofagi - pierwotniaki z rodzajów Choanozoa i Picozoa. Mimo iż dowody potwierdzające dietę wirusową są obecnie tylko poszlakowe, to wiele wskazuje, że są to pierwsze znane nauce organizmy żywiące się innymi wirusami.



Biorąc pod uwagę, że oba rodzaje pierwotniaków są "kosmopolitycznymi członkami morskich społeczności protistycznych", poznanie diety wirofagów może mieć głębokie konsekwencje dla sposobu, w jaki analizujemy przepływ składników odżywczych przez ekosystem morski.