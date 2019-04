​Naukowcy odkryli nowy gatunek szkarłupni. Nazwano go Sollasina cthulhu w odniesieniu do Cthulhu stworzonego przez Lovecrafta.

Zdjęcie Wizja artystyczna odkrytego Sollasina cthulhu. Fot. Museum of Natural History /materiały prasowe

Cthulhu to fikcyjny stwór stworzony przez pisarza H.P. Lovecrafta, który po raz pierwszy pojawił się w opowiadaniu w 1928 r. Lovecraft opisał potwora jako istotę pozaziemską z "głową podobną do ośmiornicy, łuskowatym ciałem, pazurami i długimi skrzydłami", które spędza dni w głębokim śnie na dnie Oceanu Spokojnego. Nawet w takim stanie potrafi kontrolować ludzkie myśli - do tego stopnia, że stworzono globalny kult, który czci go jako boga.

Nowo odkryty organizm nie jest tak przerażający jak osławiony Cthulhu. Żył 430 mln lat temu, a jego ciało miało ok. 3 cm długości, czyli mniej więcej tyle, ile mierzy domowy pająk.

Sollasina cthulhu mógł pochwalić się 45 mackowatymi odnóżami, które służyły mu do zdobywania pokarmu.



Zdjęcie Grafika 3D dokonanego odkrycia. Fot. Museum of Natural History / materiały prasowe

Aby zbadać fizjologię stworzenia, naukowcy wykorzystali technikę zwaną tomografią fizykochemiczną o wysokiej rozdzielczości. Wymaga ona szlifowania skamieniałości, robienia zdjęć podczas usuwania każdej cienkiej warstwy - produktem końcowym są setki obrazów, które można wykorzystać do stworzenia panoramy 3D lub "wirtualnej skamieliny". Dzięki tym badaniom naukowcy odkryli układ naczyniowy organizmu.