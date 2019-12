Odkryto nowy gatunek zwierzęcia z dziesięcioma ramionami

W rzędzie Sepiolida, organizmów podobnych do ośmiornic, jest nowy gatunek. Euprymna brenneri został odkryty w japońskich wodach.

Zdjęcie Euprymna brenneri /materiały prasowe

Gatunek został nazwany Euprymna brenneri na cześć zmarłego dr Sydneya Brennera, jednego z założycieli Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST), którego zespół pomógł namierzyć zwierzę.



Dr Brenner był znany jako genetyk, którego badania nad nicieniami doprowadziły do postępów w zrozumienie ludzkich chorób pasożytniczych. Ale dr Brenner był także fanem głowonogów.



- Chociaż Sydney Brenner nie był bezpośrednio zaangażowany w odkrycie nowego gatunku, był zwolennikiem badań na Okinawie i naszej grupie oraz wielkim fanem głowonogów. Uważał je za pierwsze inteligentne zwierzęta na naszej planecie - powiedział Daniel Rokhsar, szef działu molekularnej genetyki w OIST.



Sepiolida to rząd dziesięciornic (zwierząt mających dziesięć ramion). Mają one wiele cech, które odróżniają je od tradycyjnych kałamarnic i w rzeczywistości są ściślej powiązane z innym rodzajem głowonogów - mątwami. Zazwyczaj są dość małe, a ich ciała mierzą 1-8 cm. Nowo odkryty gatunek ma zaledwie kilka cm długości.



Nowy gatunek ma ciekawy związek z bakteriami luminescencyjnymi. Badania wykazały, że Euprymna brenneri ma organ podobny do worka wypełniony bakteriami Vibrio fischeri, które wykorzystują do maskowania się i polowania.



Euprymna brenneri wciąż skrywa wiele tajemnic. Naukowcy odkryli dwa osobniki dorosłe i trzy różne rodzaje jaj. Badania nad tym gatunkiem będą kontynuowane.