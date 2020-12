Odkryto nowy gatunek walenia?

​Naukowcy z Sea Shepherd Conservation Society mogli natknąć się na nieznany wcześniej gatunek wala dziobogłowego. Było to podczas obserwacji tych ssaków w wodach otaczających Islas San Benito na Oceanie Spokojnym.

Zdjęcie Czy to przedstawiciel nowego gatunku waleni? /materiały prasowe

Z pokładu statku badawczego Sea Shepherd dostrzeżono trzy wale dziobogłowe, które pojawiły się w okolicznych wodach. Zwierzęta znajdowały się ok. 160 km na północ od wysp, które znajdują się ok. 500 km od Stanów Zjednoczonych.

Reklama

Naukowcy wykonali zdjęcia i nagrali materiał wideo przedstawiający wieloryby oraz podsłuchali ich "rozmów" przy użyciu specjalistycznej aparatury. Po analizie mowy wali, naukowcy byli niemal pewni, że obserwowane zwierzęta należą do nieznanego gatunku.



- Musimy przetworzyć DNA, aby sprawdzić, czy otrzymaliśmy od waleni jakikolwiek materiał genetyczny, a jeśli tak, to czy pasuje on do jakiegokolwiek znanego gatunku wali dziobogłowych. Zazwyczaj klasyfikacja nowego gatunku wymaga również "holotypu" lub czaszki i szkieletu, który dostarcza dalszych dowodów morfologicznych. Musimy dowiedzieć się, czy próbka genetyczna będzie wystarczająca do uznania tych wielorybów za nowy gatunek, czy też wymagany jest szkielet - powiedziała autorka odkrycia Elizabeth Henderson.



Walenie słyną ze swojej niezwykle bogatej mowy - każdy gatunek ma unikalny "dialekt". Dzięki temu stosunkowo łatwo identyfikuje się zwierzęta, które nie zawsze są łatwe do obserwacji. Nagrana "mowa" należy do waleni dziobogłowych, ale nie pasuje do żadnego znanego nam gatunku. Zaobserwowane cechy fizyczne również nie pasowały do tych występujących u okolicznych wielorybów. To oznacza, że faktycznie możemy mieć do czynienia z osobnikami niewidzianymi wcześniej przez naukowców.



Wale dziobogłowe to rodzina ssaków morskich z kladu waleni.Jest ona wśród waleni drugą, co do liczby gatunków, zarazem jednak najsłabiej poznaną wśród dużych ssaków - w 2016 r. odkryto nowy gatunek dziobogłowca. Teraz może być podobnie.



------------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

Zagłosuj i wygraj ponad 20 000 zł!

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!