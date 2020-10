Odkryto nowy gatunek mozozaura

Naukowcy odkryli nowy gatunek mozozaura, morskiego dinozaura, z długim pyskiem podobnym do krokodyla, który żył między 66 a 72 mln lat temu.

Zdjęcie Tak wyglądały mozozaury /materiały prasowe

Odkrycia dokonał zespół uczonych z Uniwersytetu Alberta pod kierownictwem Catie Strong. Współpracowali z nimi badacze z Uniwersytetu w Cincinnati i Uniwersytetu Flinders.



Naukowcy znają ponad tuzin gatunków mozozaurów. Stworzenia te osiągały nawet 17 m długości, a wyglądem przypominały nieco przerośniętego warana z Komodo. Nowo odkryty gatunek rządził w morzach i oceanach dzisiejszego Maroka pod koniec późnej kredy. Istnieje kilka różnic między nim a innymi znanymi mozozaurami.



Nowo odkryty organizm ma długi, wąski pysk z nakładającymi się zębami, podobny do tych, którymi dysponują współczesne krokodyle i aligatory. To jedno z przystosowań do określonej formy drapieżnictwa w ekosystemie. Do tej pory jednak uczeni nie widzieli tak wyraźnych adaptacji środowiskowych u mozozaurów.



Skamieniałości nowego mozozaura, znanego jako G.almaghribensis, odkryto w zamkniętej kopalni fosforanów w Maroku, która jest cennym źródłem szczątków wymarłych stworzeń. Zawierały one czaszkę metrowej długości i kilka pojedynczych kości. Nie odkryto nic, co mogłoby wyjaśnić przyczynę śmierci zwierzęcia.



Zdjęcie Czaszka G.almaghribensis / materiały prasowe

