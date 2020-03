Na długo przed pojawieniem się ludzi, mały lew torbacz rządził w lasach deszczowych Australii. 24 mln lat później naukowcy po raz drugi przyjrzęli się skamieniałym szczątkom tego niezwykłego zwierzęcia i odkryli, że należy on do nigdy wcześniej nie widzianego gatunku.

Zdjęcie Wizja artystyczna Lekaneleo roskellyae /materiały prasowe

Pozostałości lwa torbacza odkryto po raz pierwszy pod koniec lat 80. ubiegłego wieku w Riversleigh World Heritage Area w Queensland i początkowo uważano, że należą one do mięsożernego torbacza z gatunku Priscileo roskellyae. Tymczasem naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii dokonali ponownej oceny kształtu zębów i żuchwy zwierzęcia, co doprowadziło do niezwykłego odkrycia. Okazało się, że należą one do nowego gatunku lwa torbacza - Lekaneleo roskellyae.



- Gdy natrafiliśmy na coraz więcej lepszych okazów w Riversleigh, zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę nie należy on do znanej nam grupy. Był to nowy rodzaj torbacza, którego nie widzieliśmy wcześniej. Należał do zupełnie innej gałęzi drzewa genealogicznego lwów torbaczy - powiedział prof. Michael Archer z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii, główny autor badań.



Pomimo swojej nazwy, zwierzę nie jest blisko spokrewnione z lwami. W rzeczywistości rodzaj ten nie ma obecnie żadnych bliskich krewnych żyjących na Ziemi, więc trudno jest tak naprawdę zrozumieć, jak mógł on wyglądać.



- W Australii lwy torbacze były wyjątkowo wyspecjalizowanymi mięsożercami przez co najmniej ostatnie 30 mln lat - powiedział Archer.



Lekaneleo roskellyae był wyposażony w zęby w kształcie brzytwy. Chociaż nie był większy od kota domowego, opisywany zwierz był dzikim i podstępnym drapieżnikiem polującym podczas okresu oligoceńsko-mioceńskiego w Australii. Jego pożywienie stanowiły węże, gady i małe ssaki.



Nowo odkryty gatunek należy do tej samej rodziny co tygrys tasmański.