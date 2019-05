Odkryto nowy gatunek latającego dinozaura

Odkryto liczącego 163 mln lat latającego dinozaura. Jego skrzydła miały więcej wspólnego z współczesnymi nietoperzami niż jakimikolwiek ptakami. Potwierdza to, że wcześniejsza identyfikacja latającego dinozaura nie była błędem, co sugerowali niektórzy uczeni.

Zdjęcie Tak mógł wyglądać Ambibteryx longibrachium /materiały prasowe

Dominującymi stworzeniami latającymi jury i kredy były pterozaury (np. pterodaktyle). Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie były one dinozaurami. Niemniej jednak niektóre dinozaury dysponowały możliwością wzbicia się w przestrworza - najbardziej znanym był Archeopteryx.



Mniej znanym przykładem latających dinozaurów były Scansoriopterygidy, które ważyły zaledwie 200 gramów i prawdopodobnie żyły na drzewach. Cztery lata temu odkryto skamielinę prawdopodobnie należącą do Scansoriopterygida, a zwierzę nazwano Yi qi. Teraz odkryto nowe szczątki Scansoriopterygida.



Nowo odkryty gatunek został nazwany przez dr Mina Wanga z Chińskiej Akademii Nauk Ambibteryx longibrachium. Szczątki Ambopteryksa zostały znalezione w pobliżu Lingyuan City w Chinach. Dinozaur miał przednie kończyny szersze niż Yi qi i krótki ogon. Stosunki długości kilku kości były inne niż wielu znanych dinozaurów.



Podobnie jak współczesne ptaki, Ambopteryksy połykały kamienie, aby rozbić pożywienie. Niektóre z nich wciąż można dostrzec w skamielinach.



Dr Wang sugeruje, że Ambopteryksy były prawdziwymi pionierami latania. Nie wiadomo jeszcze czy były zdolne do długich lotów czy po prostu szybowania jak polatuchy.