Odkryto nowego półprzezroczystego pająka

W jaskini w Indianie dr Marc Milne i Elizabeth Wells znaleźli nowy gatunek półprzezroczystego pająka.

Zdjęcie Islandiana lewisi /Fot. Marc Milne /materiały prasowe

Wiele zwierząt zamieszkujących jaskinie z biegiem czasu staje się półprzezroczyste. Wytwarzanie pigmentów wymaga energii, ale po co zwierzęta żyjące w całkowitych ciemnościach mają ją marnować, skoro i tak ich nie widać?



Nowo odkryty gatunek pająka został nazwany Islandiana lewisi. Żyje on w Stygeon River Cave położonej w południowej Indianie. Jest to już 15 gatunek z rodzaju Islandiana, które zamieszkują głównie Amerykę Północną. Tylko 5 z nich żyje w jaskiniach.



Pająk jest naprawdę mały - jego ciało mierzy zaledwie 2 mm długości. Swoje sieci tka w płaskie struktury przypominające arkusze papieru. Żywi się mniejszymi stawonogami, takimi jak skoczogonki.



Pająk został pokazany dr Milne przez dr Juliana Lewisa, dlatego też nowo odkryty gatunek został nazwany na jego cześć. Okazy zostały zebrane w październiku 2016 r. i upłynęło trochę czasu zanim udowodniono, że mamy do czynienia z nowym gatunkiem. Pierwsze badania wykazały podobieństwo z dwoma gatunkami Islandiana flavoides i Islandian cavelis, ale szczegółowe analizy wykazały obecność unikalnych cech, których nie stwierdzono u innych gatunków.