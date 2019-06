Odkryto nowego króla trylobitów

Trylobity nie tylko kiedyś rządziły światem, ale robiły to przez długi czas - znacznie dłużej niż dinozaury. W tym panowaniu uczestniczyło wiele różnych gatunków. Nowo zidentyfikowany gatunek został nazwany Redlichia rex, ponieważ przypominał odkrywcom tyranozaura.

Zdjęcie Tak mógł wyglądać Redlichia rex /materiały prasowe

Redlichia rex miał 30-35 cm długości. W tamtych czasach takie rozmiary sprawiały, że organizm był prawdziwym gigantem. Skamieniałości Redlichia rex znaleziono w złożu łupków Emu Bay na Wyspie Kangura w Australii Południowej i są one około dwa razy większe niż jakikolwiek inny australijski trylobit sprzed 56 mln lat.



Nie tylko rozmiary Redlichia rex budziły strach. Trylobit miał kolce na odnóżach, które powstały do miażdżenia skorup ofiar.



- Trylobity zwykle mają jakiś dodatek z kolcami, ale te mniejsze nie mają takiego kształtu. Te u Redlichia rex wydają się być dłuższe i bardziej szpiczaste od innych - powiedział James Holmes z Uniwersytetu w Adelaide.



Holmes podejrzewa, że Redlichia rex wykorzystywał kolce do polowania na mniejsze trylobity. Naukowcy przypuszczają, że Redlichia rex mógł być kanibalem.