Odkryto nowe mikroorganizmy sprzed 30 milionów lat

​Organizm mierzy zaledwie 100 mikrometrów i nazywa się Sialomorpha dominicana, choć potocznie mówi się na niego "świnią pleśniową". Z wyglądu przypomina wieprza, a przy tym żywi się głównie grzybami. Dzieli cechy zarówno z niesporczakami, jak i roztoczami, ale tak naprawdę nie należy do żadnej z grup.

Zdjęcie Tak wyglądała świnia pleśniowa /materiały prasowe

Pomimo małych rozmiarów, Sialomorpha dominicana jest prawdziwą bestią. Ujawnia istnienie nieznanej wcześniej rodziny, rodzaju i gatunku mikrokręgowców, które żyły w połowie trzeciorzędu. Rozpoczął się ok 65 mln lat temu i trwał ponad 63 mln lat.



Organizm na końcach odnóży nie ma żadnych pazurów, w przeciwieństwie do niesporczaków i roztoczy. Nie wiadomo, kiedy powstała linia Sialomorpha, jak długo istniała i czy dzisiaj żyją jej potomkowie.



Naukowcy odkryli setki okazów skamieniałych w kawałku bursztynu z Dominikany, co pozwoliło na szczegółową analizę anatomiczną świń pleśniowych. Zaobserwowano, że drobne organizmy mają cztery pary odnóży, elastyczne głowy i były w stanie zrzucić egzoszkielet podczas wzrostu.



Bursztyn zawierał także pseudoskorpiony, nicienie, grzyby i pierwotniaki, z którymi świnie pleśniowe dzieliły swoje siedlisko. Mimo iż Sialomorpha dominicana wymarł utrudnia jego badanie, choć zespół dr George Poinara Jr. ma pomysł wydobywania materiału genetycznego ze skamieniałości. Wskrzeszenie mikroorganizmu jest jednak mało prawdopodobne.