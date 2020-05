Odkryto nowe gatunki krokodylotraszek

​W północnym Wietnamie odkryto dwa nowe gatunki i jeden nowy podgatunek krokodylotraszki. Co to za zwierzęta?

Zdjęcie Jeden z nowo odkrytych gatunków - Tylototriton sparreboomi /materiały prasowe

Zespół niemieckich i wietnamskich badaczy odkrył szereg nowych okazów podczas badań terenowych w rejonie rzeki Da w północnym Wietnamie. W oparciu o genetyczne i morfologiczne porównania odkryto dwa nowe gatunki: Tylototriton pasmansi i Tylototriton sparreboomi, a także jeden podgatunek - Tylototriton pasmansi obsti. Dzięki temu naukowcy znają już siedem różnych taksonów krokodylotraszek.

Mierzące zaledwie 12 do 15 cm długości (od ogona do pyska) trzy nowe zwierzęta charakteryzują się ciemną skórą i szeroko osadzonymi oczami. Uczeni są zdania, że krokodylotraszki były już wcześniej obserwowane, ale często mylono je z innymi traszkami, m.in. Tylototriton asperrimus.



Wszyscy członkowie rodzaju Tylototriton, czyli krokodylotraszki, przyciągnęli uwagę handlarzy egzotycznymi zwierzętami domowymi i miłośników tradycyjnej medycyny chińskiej. Co więcej, rodzaj ten jest również zagrożony utratą siedlisk spowodowaną urbanizacją, rozwojem infrastruktury i intensyfikacją rolnictwa.



Krokodylotraszki to płazy ogoniaste z rodziny salamandrowatych.