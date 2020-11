Odkryto nową rafę koralową

​Nieoczekiwane odkrycie nowej rafy koralowej może pomóc naukowcom w poszukiwaniach nieznanych gatunków w oceanach.

Zdjęcie Tak wygląda nowo odkryta rafa koralowa /materiały prasowe

Naukowcy z Australii natknęli się na rafę koralową o wysokości ponad 500 m - wyższą niż wiele wieżowców, w tym Empire State Building. Jak to możliwe, że tak duże struktury tworzą się pod wodą?

Wielka Rafa Koralowa jest największą rafą koralową na świecie - rozciąga się na obszar ponad 344 000 km2. Jest ona również domem dla wielu organizmów żywych, w tym 1500 gatunków ryb i 411 gatunków koralowców.



Nowo odkryta rafa ma kształt ostrza i jest pierwszą odosobnioną rafą koralową znalezioną od 120 lat. Tak wynika z obserwacji Schmidt Ocean Institute. Ma szerokość 1,5 km i wysokość wspomnianych 500 m. Rafa została odkryta 20 października tego roku, podczas tworzenia mapy 3D dna oceanicznego północnej części Wielkiej Rafy Koralowej za pomocą statku Falkor.



Po dostrzeżeniu rafy, zespół naukowców pod kierownictwem prof. Robina Beamana z Uniwersytetu Jamesa Cooka zanurkował z robotem podwodnym SuBastian, by dokładniej ją zbadać.



- Jesteśmy zaskoczeni i podekscytowani tym, co znaleźliśmy. Udało nam się nie tylko szczegółowo odwzorować rafę w 3D, ale również odkryć nową rafę dzięki SuBastianowi. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania tak wielu naukowców - powiedział Beaman.



Zdjęcie Wielka Rafa Koralowa / 123RF/PICSEL

Nowa rafa koralowa byłaby wyższa od Empire State Building, Wieży Eiffla oraz Petronas Towers, gdyby ustawić ją na powierzchni.



- To nieoczekiwane odkrycie potwierdza, że w oceanach nadal znajdujemy nieznane struktury i nowe gatunki. Stan naszej wiedzy o oceanach jest od dawna ograniczony. Dzięki nowym technologiom, które działają jak nasze oczy, uszy i ręce w głębokim oceanie, mamy zdolność do odkrywania rzeczy jak nigdy dotąd - powiedział Beanman.



Ostatnie trzy dekady przyniosły poważne zagrożenia dla Wielkiej Rafy Koralowej. Wynikają one z globalnego ocieplenia i zanieczyszczenia oceanów. Doprowadziły do rosnącej utraty bogactwa rozgwiazd i koralowców.