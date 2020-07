Odkryto nową grupę pająków budujących doskonale zakamuflowane nory

​Naukowcy odkryli nową grupę zawierającą prawie 20 gatunków pająków, które budują doskonale zamaskowane nory. Grupę nazwano Cryptoforis, co oznacza "ukryte drzwi".

Zdjęcie Cryptoforis hughesae /materiały prasowe

Pająki z rodziny Ctenizidae żyją w małych norach wyposażonych w system bezpieczeństwa, który daje im znać, kiedy ofiara przechodzi obok. Dzięki temu mogą ją pochwycić i zabić. Biorąc pod uwagę fakt, że element zaskoczenia jest nieodłącznym elementem ich strategii łowieckiej, dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że są to trudne do namierzenia zwierzęta. Teraz naukowcy odkryli nową grupę tych podstępnych pająków we wschodniej Australii.

Każde nowo odkryte zwierzę wymaga ustalenie klucza dla gatunku, który działa jako punkt odniesienia dla całej grupy. W przypadku grupy Cryptoforis, wiodący gatunek został nazwany Cryptoforis hughesae. Nazwa pochodzi od emerytowanej prof. Jane Hughes, światowej sławy badaczki, której specjalnością była ekologia populacyjna, biogeografia i biologia ewolucyjna.



- Jeśli przyjrzeć się uważnie, można znaleźć ten nowo opisany gatunek w większości lasów i rezerwatów przyrody w Brisbane - powiedział dr Jeremy Wilson, jeden z autorów odkrycia.



Okazuje się, że nowo odkryta grupa pająków znaleziona na wschodnim wybrzeżu Australii, jest właściwie odrębnym rodzajem. Potwierdzono jego istnienie w wyniku analizy wyglądu fizycznego pająków i budowanych przez nie nor. Występują różnice w porównaniu z innymi pająkami z grupy Cryptoforis. Najbardziej niezwykłym jest natomiast wyjątkowa konstrukcja nor z zakamuflowanym wejściem.